Путін після погроз Трампа заявив про дедалі "хаотичнішу" ситуацію в світі

За його словами, дипломатія повинна виробити оптимальні рішення, що «спираються на баланс різних інтересів».

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що обстановка в світі стає дедалі «хаотичнішою», але в РФ сподіваються, що «здоровий глузд врешті-решт візьме гору».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на церемонії прийняття вірчих грамот від послів іноземних держав.

«Стан справ у світі не може не викликати занепокоєння. Обстановка в світі стає дедалі хаотичнішою. Проте, ми сподіваємося, що здоровий глузд врешті-решт візьме гору і міжнародні відносини увійдуть в позитивне русло, вся світова система стане стабільнішою і прогнозованішою», - сказав Путін.

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За його словами, дипломатія повинна виробити оптимальні рішення, що «спираються на баланс різних інтересів».

Він також закликав дипломатів шукати відповіді на масштабні виклики і загрози: тероризм, незаконний обіг наркотиків, оргзлочинність, поширення зброї масового ураження і зміни клімату.

Путін заявив, що Росія «виступатиме за зміцнення глобальної та регіональної безпеки і стабільності», а також дотримуватиметься «своїх міжнародних зобов'язань, вибудовуватиме взаємодію зі своїми партнерами на конструктивній поважній основі».

«Будемо просувати світовий позитивний спрямований в майбутнє порядку денний, працювати з метою забезпечення сталого розвитку, благополуччя і процвітання людства», - сказав Путін.