У Білорусі розбився винищувач Міг-29
15:25, 11 листопада 2014Світ
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У Брестській області розбився винищувач Міг-29, пілот встиг катапультуватися.
Інцидент стався під час планового польоту / vitalykuzmin.net
Про це повідомляє прес-служба Міноборони республіки, передає ТСН.
За інформацією відомства, інцидент стався 11 листопада близько 13:30 під час планового польоту.
"11 листопада 2014 близько 13.30 при проведенні планових польотів у результаті нештатної ситуації сталася аварія літака Міг-29 61-ї винищувальної авіаційної бази ВПС і військ ППО. Льотчик катапультувався", - йдеться в повідомленні.
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Також у прес-службі додали, що в результаті "нештатної ситуації" жертв і руйнувань немає, а пілота вже виявили члени пошуково-рятувальної команди. В даний час обставини події вивчає комісія військового відомства.
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