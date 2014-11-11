У Білорусі розбився винищувач Міг-29

Про це повідомляє прес-служба Міноборони республіки, передає ТСН.

За інформацією відомства, інцидент стався 11 листопада близько 13:30 під час планового польоту.

"11 листопада 2014 близько 13.30 при проведенні планових польотів у результаті нештатної ситуації сталася аварія літака Міг-29 61-ї винищувальної авіаційної бази ВПС і військ ППО. Льотчик катапультувався", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-службі додали, що в результаті "нештатної ситуації" жертв і руйнувань немає, а пілота вже виявили члени пошуково-рятувальної команди. В даний час обставини події вивчає комісія військового відомства.