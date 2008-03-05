Сербія збирається припинити всі контакти з ЄС

Парламент Сербії цього тижня планує проголосувати стосовно резолюції, що передбачає припинення всіх контактів Белграда з Європейським Союзом доти, поки блок не відмовиться від підтримки незалежності Косово. Як повідомляє Reuters, проект резолюції був представлений на розгляд парламенту націоналістичною Радикальною партією.

Документ підтримали прем`єр-міністр Воїслав КОШТУНІЦА і Соціалістична партія, яку колись очолював сербський лідер Слободан МІЛОШЕВИЧ. Таким чином, резолюцію мають підтримати 144 з 250 депутатів. Президент Сербії Борис ТАДІЧ, який о очолює Демократичну партію Сербії, виступив "категорично проти" резолюції, в якій парламентарії засуджують направлення в Косово "незаконної" наглядової місії ЄС. Автори документа вимагають, щоб Євросоюз відкликав цю місію і пропонують усім державам, які визнали суверенітет Косово, анулювати це рішення. Зокрема, в проекті резолюції стверджується, що тільки "єдина Сербія може і хоче вести переговори про європейську інтеграцію".

Крім того, в ній міститься заклик до блоку "безперечно і однозначно" підтвердити цілісність території Сербії, і вказується на те, що тільки в цьому разі Сербія продовжить переговори з ЄС про інтеграцію. Сербські радикали вимагають, щоб їхній документ потрапив до порядку денного в середу, проте оскільки багато пунктів вже узгоджено, голосування може пройти протягом 10 днів.

Сербський прем`єр закликав усі політичні сили до консенсусу на базі питання національної цілісності, підкресливши, що Сербії необхідно виробити спільну позицію, в рамках якої зазначити, що країна продовжить інтеграцію в ЄС тільки як єдина держава.

Нагадаємо, Сербія підписала угоду, що передувала вступ до європейського блоку, але ЄС заблокував підписання документа зі свого боку доти, поки Белград не видасть Гаазькому трибуналу осіб, звинувачених у злочинах періоду балканських воєн 1990-х років.

17 лютого 2008 року парламент Косово ратифікував декларацію про одностороннє оголошення незалежності краю. Серед країн, які визнали незалежність Косово, - Німеччина, Франція, Латвія, Естонія, Норвегія, Великобританія, Італія, Польща, Австралія, Афганістан, США, Туреччина. Проти визнання незалежності краю виступають, зокрема, Росія, Китай, Іспанія, Румунія і Кіпр.