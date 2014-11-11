У Придністров'ї проведуть референдум про незалежність, якщо його визнає світ
18:34, 11 листопада 2014Світ
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Президент невизнаної республіки каже, що нарешті вирішиться проблема в зоні конфлікту.
Євген Шевчук / Фото УНІАН
Придністров'я готове провести ще один референдум про самовизначення за умови визнання його підсумків міжнародним співтовариством, заявив у вівторок президент невизнаної Придністровської молдавської республіки Євген Шевчук, передає РИА Новости.
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"Це один з найкоротших шляхів врегулювання цього конфлікту, це вирішить проблему з урахуванням того, як бажають люди, що проживають в зоні конфлікту. Ми готові розглянути можливість ще додатково провести референдум про самовизначення, але з умовою, що потім волю придністровського народу визнають і поставляться до неї з повагою", - сказав Шевчук.
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