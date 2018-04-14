"Місія виконана": Трамп прокоментував ракетні удари по Сирії

Також президент США подякував своїм союзникам за їхню "мудрість і могутність їхніх прекрасних армій".

Президент США Дональд Трамп назвав «ідеально виконаним» завданий спільно з Великобританією і Францією удар по Сирії.

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Він подякував своїм союзникам за їхню "мудрість і могутність їхніх прекрасних армій". "Складно собі уявити кращий результат. Місія виконана!" - написав Трамп в "Твіттері".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 квітня 2018 р.

Він також заявив, що пишається "великою американською армією", яка незабаром, "після багатомільярдних витрат, які були повністю схвалені", стане найпрекраснішою армією в історії країни. "Ніхто і ніщо з нею не зрівняється!", - додав президент США.

Як повідомляв УНІАН, про своє рішення завдати удару по Сирії він оголосив у ніч на 14 квітня. Президент РФ Володимир Путін назвав атаку «актом агресії» і заявив про плани скликати засідання РБ ООН. Воно відбудеться сьогодні ввечері.