МЗС Німеччини: Росія останнім часом стала складним партнером

Глава МЗС ФРН зазначив, що різні групи в Сирії повинні прийти до угоди, і Росія, яка зараз представляє тільки інтереси режиму Асада, повинна буде це прийняти.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас (Heiko Maas) закликав до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії.

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"Ми намагаємося знову налагодити політичний процес", - заявив він у неділю, 15 квітня, в ефірі телеканалу ZDF, передає DW.com.

Всі спроби вирішити цей конфлікт повинні відбуватися під егідою ООН, проте Росія заблокувала вже 12 резолюцій, і країни, які так чи інакше беруть участь в процесі, шукають новий формат, уточнив він вже телеканалу ARD.

"Росія останнім часом стала складним партнером", - визнає Мас і разом з тим підкреслює, що вирішення сирійського конфлікту без РФ неможливо. Серед цілей він назвав припинення вогню у Сирії, можливість доставки гуманітарної допомоги, формування перехідного уряду, а також проведення конституційних реформ і виборів в країні.

Різні групи в Сирії повинні прийти до угоди, і Росія, яка зараз предсталяє тільки інтереси режиму Асада, повинна буде прийняти це, додав Мас.