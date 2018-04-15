Путін лякає "хаосом в міжнародних відносинах" у разі повторного удару коалції по Сирії
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі ще одного ракетного удару США по Сирії міжнародні відносини можуть зануритися в хаос.
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Про це Путін заявив в розмові з президентом Ірану Хасаном Рухані, повідомляє прес-служба Кремля.
«Лідери обмінялися думками щодо ситуації, що склалася після ракетного удару США і їх союзників по сирійській території. Констатовано, що ця протиправна акція завдає серйозної шкоди перспективам політичного врегулювання в Сирії», – йдеться в повідомленні.
Путін, зокрема, заявив, що якщо подібні дії триватимуть, то це "неминуче призведе до хаосу в міжнародних відносинах".
Наголошується, що лідери країн, які підтримують режим Асада, також "обговорили загальний стан справ у близькосхідному регіоні, зокрема ситуацію в Ємені".