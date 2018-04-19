Цукерберга запросили до Європарламенту через скандал про витік даних користувачів Facebook

На минулому тижні Цукерберг протягом двох днів впродовж десяти годин відповідав на запитання американських парламентарів.

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг запрошений виступити в Європарламенті у зв'язку зі скандалом навколо витоку даних своїх користувачів.

Про це в середу, 18 квітня, заявила єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова, передає DW.com. За її словами, цей випадок занадто важливий, щоб "просто так переглянути його". Юрова рекомендувала Цукербергу прийняти запрошення. Керівництво компанії поки не прокоментувало заяву єврокомісара.

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На минулому тижні Цукерберг протягом двох днів впродовж десяти годин відповідав на запитання американських парламентарів. На наступний вівторок у Сан-Франциско має відбутися зустріч керівника Facebook і єврокомісара Андруса Ансіпа.

Кілька років тому компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборним штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатку для Facebook, який пропонував користувачам скласти психологічний портрет. Це додаток встановили близько 270 тисяч осіб, передавши йому свою особисту інформацію. Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала в тому, що вона знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані були видалені. Передбачається, що в ході останньої передвиборної кампанії в США фірма використала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.