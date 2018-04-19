У Білорусі хочуть блокувати сайти без рішення суду, "візьмуться" і за коментаторів на форумах

Влада обґрунтувала необхідність прийняття поправок до закону про ЗМІ в тому числі «гармонізацією білоруського законодавства із законодавством Росії і Казахстану».

Парламент Білорусі сьогодні, 19 квітня, прийняв в першому читанні поправки в закон про ЗМІ.

Поправки передбачають можливість заблокувати сайт без рішення суду, а коментаторам форумів потрібно підтверджувати свою особу через SMS, передає tut.by.

Зміни в закон про ЗМІ передбачають добровільну державну реєстрацію мережевих видань. Без неї співробітники інтернет-ЗМІ не будуть вважатися журналістами і не зможуть користуватися такими ж правами, як кореспонденти традиційних ЗМІ.

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Крім того, поправки вперше встановлюють права і обов'язки власників мережевих ресурсів. Серед них - обов'язкова ідентифікація користувачів сайтів, у тому числі коментаторів на інтернет-форумах. Передбачається, що ідентифікувати користувачів будуть за допомогою SMS-повідомлень.

Законопроект вимагає обов'язкової модерації форумів, а також допускає блокування соцмереж і обмеження доступу до інтернет-ресурсів у позасудовому порядку.

Представляючи в парламенті законопроект для депутатів, міністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич обґрунтував необхідність прийняття поправок до закону про ЗМІ в тому числі «гармонізацією білоруського законодавства із законодавством Росії і Казахстану».

Він також заявив, що його відомство відстежує ситуацію з блокуванням Telegram в Росії і має намір зробити висновки з цієї ситуації.