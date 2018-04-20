Шанхай, Токіо і компанія: названо десятку найтехнологічніших міст світу (відео)

17:32, 20 квітня 2018
Світ
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Лідером технологічних інновацій назвали китайський Шанхай. Другу позицію зайняв Токіо, Японія. Далі у рейтингу - Лондон, Пекін, Сингапур. Також в десятку потрапив Бангалор, який ще називають індійською Кремнієвою долиною, Тель-Авів та Берлін.

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Теги: #рейтинг#інновації#технології#місто Google