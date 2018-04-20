Шанхай, Токіо і компанія: названо десятку найтехнологічніших міст світу (відео)
17:32, 20 квітня 2018Світ
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До рейтингу потрапили міста з Європи, Азії та Америки.
Шанхай, Токіо і компанія: названо десятку найтехнологічніших міст світу
Названі найтехнологічніші міста у світі. Всього фахівці оцінювали 1540 міст світу з 162 показниками, у тому числі за такими, як культурні активи, інфраструктура для людей та бізнесу і можливості ринків.
Лідером технологічних інновацій назвали китайський Шанхай. Другу позицію зайняв Токіо, Японія. Далі у рейтингу - Лондон, Пекін, Сингапур. Також в десятку потрапив Бангалор, який ще називають індійською Кремнієвою долиною, Тель-Авів та Берлін.
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