У Британії для бездомних створено програму з пошуку безкоштовних їдалень

Правда, і самі бездомні, і активісти визнають наявність однієї проблеми: не завжди у осіб без певного місця проживання є смартфон з інтернетом.

У Великобританії на тлі зростання кількості людей, які не мають житла, благодійні організації розробляють нові додатки для мобільних гаджетів, які допомагають бездомним знайти місця, де можна безкоштовно поїсти.

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Один з нових додатків - Next Meal, розроблений за фінансової підтримки менеджера однієї з благодійних їдалень Мартіна Стоуна, використовує GPS-трекер та вказує шлях до найближчої їдальні, передає kommersant.ru. За словами Стоуна, він хотів, аби безпритульні не жебракували і не голодували, а знали, куди можна звернутися за їжею.

Опитані журналістами Financial Times бездомні були дуже задоволені додатком і можливістю швидко знайти безкоштовну їжу. Правда, і самі бездомні, і активісти визнають існування певної проблеми: не завжди у осіб без певного місця проживання є в наявності смартфон з інтернетом.

За даними благодійної організації Crisis, кількість бездомних сімей у Великобританії, які проживають у нічліжках і тимчасових притулках, зросла на 60% і становить 78 тис. Згідно з офіційними даними, на вулицях сплять більше 4,75 тис. осіб, що на 169% більше, ніж у 2010 році. При цьому благодійні організації та експерти впевнені, що ці дані не відображають повної картини. Експерти відзначають, що за зростанням цих показників стоять нестача доступного житла та збільшення орендної плати. Крім того, скорочення держсубсидій призвело до того, що тепер оренда житла соціального найму не покривається державою майже для 70% орендарів.