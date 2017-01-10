На час аномальних морозів бездомних тварин в Туреччині будуть впускати в кафе і магазини (фото)

18:44, 10 січня 2017
Світ
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У Туреччині через аномально сильних морозів власники магазинів і кафе в одному з районів Стамбула дозволили пускати всередину безпритульних тварин, щоб вони могли зігрітися, а місцеві жителі приносять для них ковдри.

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Про це повідомляє "Новое время".

Любителі тварин з району Бакірей потурбувалися про собак і винесли їм покривала, картон та їжу.

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На час сильних морозів тварин будуть впускати в кафе, ресторани, торгові центри та магазини.

На цей добрий колективний вчинок звернуло увагу видання Daily Mail.

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