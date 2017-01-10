На час аномальних морозів бездомних тварин в Туреччині будуть впускати в кафе і магазини (фото)

Про це повідомляє "Новое время".

Любителі тварин з району Бакірей потурбувалися про собак і винесли їм покривала, картон та їжу.

Читайте такожВ Антарктиді при аномальному морозі зникли російські депутати

На час сильних морозів тварин будуть впускати в кафе, ресторани, торгові центри та магазини.

На цей добрий колективний вчинок звернуло увагу видання Daily Mail.