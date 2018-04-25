Захоплені в Сирії американські ракети привезли для вивчення в Москву

Результати вивчення ракет будуть використані для вдосконалення російських зразків озброєння.

Нерозірвані дві крилаті ракети «Томагавк» і авіаційна ракета, що використовувалися США і їхніми союзниками під час удару по Сирії 14 квітня, доставлені в Москву для вивчення військовими фахівцями.

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Про це журналістам повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Сергій Рудськой, передають російські ЗМІ.

За словами Рудського, результати вивчення ракет будуть використані для вдосконалення російських зразків озброєння.

Генерал Рудськой заявив, що сирійські ППО збили 46 ракет. За його словами, з урахуванням траєкторії польоту ракет і можливостей сирійських засобів протиповітряної оборони всі вони були вражені в п'яти районах перехоплення, три з яких знаходяться на захід від сирійської столиці і ще два – на схід. У свою чергу, військові США заявляють, що жодна ракета не була перехоплена.