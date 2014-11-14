Путін назвав зниження цін на енергоносії "так званим" та запевнив, що Росія готова до кризи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав перед самітом «Великої двадцятки» в Брісбені (Австралія).

«Так, готова. Ми обмірковуємо всі сценарії, в тому числі і про так зване катастрофічне зниження цін на енергоносії, що цілком можливо. Ми допускаємо це. І Мінекономіки, Мінфін, і уряд у цілому прораховують розвиток економіки за кожним з цих сценаріїв», - сказав Путін.

Читайте такожПутін відмовився від участі у Давоському форумі – ЗМІВін зазначив, що Росія - «нафтогазовидобувна країна» і в неї достатньо резервів. «Вони у нас досить великі, і це дає нам змогу бути впевненими в тому, що ми точно абсолютно виконаємо всі взяті на себе соціальні зобов'язання і утримаємо всі бюджетні процеси в певних рамках і всю економіку. А в кого цього немає, от їм якраз буде дуже складно, якщо це відбуватиметься», - сказав Путін.

Як повідомлялося, вартість нафти сорту Brent опустилася нижче 78 дол. за барель. Станом на 22.50 мск (20.50 за Києвом) 13 листопада, котирування знизилися на 3,276% - до 77,83 дол. за барель.

Нафта сорту WTI (західнотехаська світла) на торгах у Нью-Йорку подешевшала в четвер на 2,88 дол. (3,73%). Ф'ючерсні контракти на її поставки в грудні укладалися за ціною 74,30 дол. за барель.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що не буде просити у G20 скасувати санкціїпроти Росії, які наносять «певний збиток».