Путін назвав зниження цін на енергоносії "так званим" та запевнив, що Росія готова до кризи
Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ до кризи на тлі «катастрофічного зниження цін на енергоносії».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав перед самітом «Великої двадцятки» в Брісбені (Австралія).
«Так, готова. Ми обмірковуємо всі сценарії, в тому числі і про так зване катастрофічне зниження цін на енергоносії, що цілком можливо. Ми допускаємо це. І Мінекономіки, Мінфін, і уряд у цілому прораховують розвиток економіки за кожним з цих сценаріїв», - сказав Путін.
Читайте такожПутін відмовився від участі у Давоському форумі – ЗМІВін зазначив, що Росія - «нафтогазовидобувна країна» і в неї достатньо резервів. «Вони у нас досить великі, і це дає нам змогу бути впевненими в тому, що ми точно абсолютно виконаємо всі взяті на себе соціальні зобов'язання і утримаємо всі бюджетні процеси в певних рамках і всю економіку. А в кого цього немає, от їм якраз буде дуже складно, якщо це відбуватиметься», - сказав Путін.
Як повідомлялося, вартість нафти сорту Brent опустилася нижче 78 дол. за барель. Станом на 22.50 мск (20.50 за Києвом) 13 листопада, котирування знизилися на 3,276% - до 77,83 дол. за барель.
Нафта сорту WTI (західнотехаська світла) на торгах у Нью-Йорку подешевшала в четвер на 2,88 дол. (3,73%). Ф'ючерсні контракти на її поставки в грудні укладалися за ціною 74,30 дол. за барель.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що не буде просити у G20 скасувати санкціїпроти Росії, які наносять «певний збиток».