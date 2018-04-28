Присудження Нобелівської премії з літератури можуть відкласти через секс-скандал

Очікується, що рішення щодо перенесення оголосять 3 травня.

Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію в галузі літератури, може відкласти вручення нагороди до наступного року через витік інформації та секс-скандал в установі, пов’язаний із домаганням до 18 жінок.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.

Ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури-2018 можуть оголосити у 2019, замість жовтня 2018 року. В такому випадку, у 2019-му Шведська академія вручить одразу дві нобелівські нагороди з літератури.

«Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми і вже скоро ухвалимо відповідне рішення», — зазначив в. о. секретаря Шведської академії Андерс Олссон, коментуючи можливість зробити паузу.

Очікується, що рішення щодо перенесення оголосять 3 травня.

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«Сама дискусія про можливість перенесення оголошення нобелівського лауреата — це сенсація. Це свідчення глибокої кризи і спроби врятувати репутацію», — зазначив експерт у галузі культури Маттіас Берг.

За словами колишнього члена Шведської академії Петера Енглунда, який недавно покинув пост в цій організації на знак протесту, перенесення вручення цьогорічної Нобелівської премії з літератури «було би кращим рішенням».

Крім нього, ще 7 членів академії також подали у відставку або не беруть участі в роботі установи. Відтак, у комісії засідає лише 12 членів, замість 18, передбачених статутом. В академії не вистачає літературознавців, тому що більшість її членів — мовознавці.

Численні відмови від участі в роботі Шведської академії пов’язані зі скандалом, який виник восени 2017 року, коли франко-шведському фотографу і режисерові Жан-Клоду Арно, чоловіка членкині Академії Катаріни Фростенсон, 18 жінок звинуватили у сексуальному насильстві.

П’ятеро з них звернулися у поліцію, проте частину звинувачень відхилили через те, що вже минув термін давності або відсутні докази.

Арно також звинувачують у розголошенні інформації про лауреатів премії. З розслідування, рекомендового колишнім секретарем Шведської академії Сарою Даніус, випливає, що чоловік Фростенсон був джерелом витоку інформації про лауреатів Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської (1996), Ельфріди Єлінек (2004), Гарольд Пінтер (2005), Жан-Марі Гюстава Ле Клезіо (2008), Патріка Модіано (2014 року), Світлани Алексієвич (2015) і Боба Ділана (2016).

Шведська академія повідомила про результати розслідування до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у 2017 році лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2017 році став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.

Шведська академія не змогла нагородити Нобелівську премію в літературі лише сім разів з моменту заснування у 1901 році: 1914, 1918, 1935, 1940 та 1941-43. Водночас, присудження нагороди відкладали на рік шість разів, кожен раз, коли комітет вирішував, що жоден з кандидатів не відповідав критеріям премії.