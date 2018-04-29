До ради директорів саудівської державної нафтової компанії вперше увійшла жінка
До ради директорів саудівської державної нафтової компанії Saudi Aramco увійдуть міністр фінансів королівства Мухаммед аль-Ядаан, міністр економіки Мухаммед аль-Тувайджри і колишня голова американської нафтової компанії Sunoco Лінн Ельсенханс.
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Крім того, новими членами ради директорів стануть колишній гендиректор Chevron Phillips Пітер Селла і голова компанії Dow Ендрю Ліверис.
Про це йдеться в повідомленні Saudi Aramco, передає «Комменсант».
Раніше стало відомо, що Saudi Aramco відклала плани з проведення міжнародного IPO, вирішивши провести розміщення акцій тільки на домашньому ринку. Передбачається, що воно пройде в другій половині нинішнього року.
Міжнародне розміщення акцій, яке повинно було стати найбільшим в історії бізнесу, може відбутися пізніше або взагалі бути скасованим. Зміна позиції щодо проведення лістингу в США пов'язана з правовими ризиками та поліпшення кон'юнктури на нафтовому ринку.