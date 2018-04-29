До ради директорів саудівської державної нафтової компанії вперше увійшла жінка

До ради увійшла колишня голова американської нафтової компанії Sunoco Лінн Ельсенханс.

До ради директорів саудівської державної нафтової компанії Saudi Aramco увійдуть міністр фінансів королівства Мухаммед аль-Ядаан, міністр економіки Мухаммед аль-Тувайджри і колишня голова американської нафтової компанії Sunoco Лінн Ельсенханс.

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Крім того, новими членами ради директорів стануть колишній гендиректор Chevron Phillips Пітер Селла і голова компанії Dow Ендрю Ліверис.

Про це йдеться в повідомленні Saudi Aramco, передає «Комменсант».

Раніше стало відомо, що Saudi Aramco відклала плани з проведення міжнародного IPO, вирішивши провести розміщення акцій тільки на домашньому ринку. Передбачається, що воно пройде в другій половині нинішнього року.

Міжнародне розміщення акцій, яке повинно було стати найбільшим в історії бізнесу, може відбутися пізніше або взагалі бути скасованим. Зміна позиції щодо проведення лістингу в США пов'язана з правовими ризиками та поліпшення кон'юнктури на нафтовому ринку.