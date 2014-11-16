У Білорусі випустили монету на честь перемоги над Москвою

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає сайт Белорусский партизан.

«Випустити в обіг 24 листопада 2014 року пам'ятні монети Національного банку Республіки Білорусь: срібну монету «Канстанцін Астрожскі» серії «Умацаванне і абарона дзяржавы» номіналом 20 рублів, накладом 2000 штук; мідно-нікелеву монету «Канстанцін Астрожскі» серії «Умацаванне і абарона дзяржавы» номіналом 1 рубль, тиражем 3000 штук», - йдеться в постанові правління Нацбанку Білорусі, підписаному Надією Єрмаковою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна випустила пам'ятні монети до 500-річчя перемоги війська Великого князівства Литовського і Польського королівства, очолюваного князем Костянтином Острозьким, яке під Оршею розбило військо Московського князівства.

Читайте такожРосія випустила монету із зображенням анексованого Криму Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року під час чергової війни з Московським князівством, коли московські війська намагалися захопити територію Білорусі та Литви. Одним з головних героїв битви був гетьман Костянтин Острозький. Саме він був на чолі 30-тисячного білоруського війська, яке повністю розбило 80-тисячну московську армію.