У бразильському Сан-Паулу обвалилася охоплена полум’ям багатоповерхівка (фото, відео)

За повідомленнями ЗМІ, будівля раніше належала поліції, а останнім часом у ній незаконно проживали безхатченки.

У бразильському місті Сан-Паулу спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці . Вогонь призвів до руйнування будівлі.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на посадовців служби з НС. Зазначається, що пожежа почалась у ніч на 1 травня. Рятувальна служба наразі не повідомляє про загиблих або постраждалих. При тому, раніше повідомлялось, що одна особа на верхніх поверхах будівлі кликала на допомогу.

Представник служби з НС зазначив, що наразі пожежники тримають ситуацію під контролем.

Як повідомляє Mirror, в результаті пожежі у 26-поверховому будинку загинула щонайменше одна людина. Рятувальники шукають на місці інциденту тих, хто міг вижити.

Стара будівля, як стверджується, раніше належала поліції. В останній час її незаконно зайняли безхатченки (близько 150 людей), серед яких були і діти. За словами очевидців, частина людей, що знаходились у будівлі, через пожежу опинилися у пастці. Деякі стрибали з вікон.

incêndio gigante acontecendo em SP há mais de horas e a Globo não abriu nem um plantão para comunicar, a SBT está cobrindo tudo ao vivo. Muito triste, rezo que não tenha vítimas! pic.twitter.com/j5S7AfscIK — nati 🎠 (@obsnati) 1 мая 2018 г.

Нагадаємо, у червні минулого року потужна пожежа спалахнула у 24-поверховому житловому будинку на заході Лондона. Її жертвами стали щонайменше 79 осіб.