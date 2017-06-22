Пожежа в Лондоні: деяким висоткам загрожує доля знищеної вогнем багатоповерхівки

Фасади ще декількох будинків в Лондоні, які облицьовані таким вогненебезпечним матеріалом, як і згоріла Гренфелл-тауер, заявила британський прем'єр Тереза Мей. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

За словами Мей, муніципальна влада, на чиїй території розташовані будинки, схильні до небезпеки загоряння, вже поставлена до відома про це. Зазначається, що, як і у випадку з Гренфелл-тауер, мова йде в основному про соціальне житло.

Місцева влада працює з пожежними службами і "приймає всі можливі заходи для забезпечення безпеки будівель та інформування жителів", - сказала глава уряду.

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Жертвами пожежі, яка спалахнула в ніч на 14 червня в 24-поверховому житловому будинку на заході Лондона, стали щонайменше 79 осіб.

За свідченнями очевидців, вогонь швидко поширився по всій висоті будівлі відразу після того, як спалахнуло облицювання фасаду.

Про хід розслідування причин пожежі Тереза Мей відзвітувала в Палаті громад британського парламенту. Вона пообіцяла депутатам, що жодна обставина, яка призвела до трагедії, не залишиться без уваги слідства.

Раніше Тереза Мей розпорядилася провести повномасштабне відкрите розслідування причин пожежі. На хвилі критики пішов у відставку глава муніципальної ради району Кенсінгтон і Челсі, на території якого знаходилася висотка.

Як заявила Мей в парламенті, місцеве керівництво "не зумів впоратися з наслідками пожежі" і тому рішення про відставку було правильним.

Вона також пообіцяла, що ніхто з винних не піде від відповідальності, і зажадала від керівника слідчої групи "як можна швидше" подати їй попередню доповідь про підсумки розслідування.