У Петербурзі каналізаційні відходи зливають у море без фільтрації

Про це повідомляють Невские Новости.

Щоб довести факт виведення каналізаційного колектора багатоповерхових будинків комплексу «Нове Дев'яткіно» в струмок неподалік, ініціативні жителі району провели експеримент, запустивши в каналізацію житлового комплексу GPS-трекери.

Ініціативна група жителів «Нового Дев'яткіно», стурбована фактом зливу фекалій та інших відходів життєдіяльності житлового комплексу просто в Капральєв струмок, самоорганізувалася та зібрала кошти на проведення експерименту, який би продемонстрував маршрут каналізаційних вод.

Читайте такожЕкологи б'ють на сполох: "Газпром" продовжує активне забруднення Арктики - ЗМІЗ цією метою були придбані компактні GPS-трекери російської системи ГЛОНАСС, які були ізольовані від впливу води. Маршрут декількох десятків ГЛОНАСС-трекерів, спущених в каналізацію багатоповерхівок, був записаний і зіставлений з картою місцевості - експериментальні трекери здійснили свій шлях до Фінської затоки через Капральєв струмок, Невою і повз Петропавлівський пляжу. Сам факт того, що пристрої допливли до Фінської затоки (Балтійського моря - ред.) за десять днів, доводить, що в системі каналізації «Нового Дев'яткіно» немає навіть найгрубшої системи фільтрації відходів.

Раніше про екологічну загрозу зараження нечистотами Нового Дев'яткіно неодноразово повідомляли місцеві жителі і екозахисники, зокрема, організація «Зелений Фронт» попередила про те, що вже протягом кількох років стічні води з 40 житлових будинків району без очищення потрапляють просто в Капральєв струмок, що загрожує небезпекою епідемії, проте офіційної реакції адміністрації району досі не було.