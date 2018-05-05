З георгіївською стрічкою на грудях: на акцію протесту у Москві прийшли прихильники Путіна (фото, відео)

Прихильники Путіна скандують: «Перемогли в 45-м, перемогли й зараз!», «Батьківщина, свобода, Путін!», «Майдан не пройде!», «Ми - Росія, ми - народ, ми - за Путіна!».

У Москві на несанкціоновану акцію проти «встановлення монархії» в Росії прибули прихильники переобраного президента РФ Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, на акцію протесту під назвою «Він нам не цар» закликав вийти росіян опозиціонер Олексій Навальний.

На даний момент на Пушкінській площі в центрі російської столиці крім незгодних з переобранням Путіна перебувають декілька сотень людей у козацькій формі, а також активісти прокремлівської організації «Національно-визвольний рух» (НВР) (рос. «Национально-освободительное движение» (НОД) з прапорами кольорів георгіївської стрічки.

Прихильники Путіна скандують: «Перемогли в 45-м, перемогли й зараз!», «Батьківщина, свобода, Путін!», «Майдан не пройде!», «Ми - Росія, ми - народ, ми - за Путіна!».

Також кілька людей у радянській військовій формі співають воєнні пісні.

Напередодні Навальний заявив, що право на мирний протест передбачене Конституцією РФ, і треба вийти на вулиці, щоб не бути «людьми другого ґатунку», «оскільки провладні акції в центрі Москви регулярно проходять».

У своєму заклику до громадян опозиціонер зазначив, що головне - взяти участь в акції.

«Постійно запитують, що робити - та що хочете, те й робіть: стійте чи співайте, скандуйте чи ходіть. У Вірменії шашлики смажать під час страйку з перекриттям доріг, мабуть, шашлики для Москви і Санкт-Петербурга - це занадто ... Не знаю, морозиво собі купіть - погода гарна. Сенс мітингу в тому, що, перебуваючи на ньому, ви максимально стаєте вільною чесною людиною», - сказав Навальний.

«5 травня, напередодні інавгурації Путіна, ми вийдемо на вулиці країни проти встановлення монархії, проти корупції, проти нерівності, цензури і беззаконня - на підтримку свого права бути справжнім громадянином Росії», - заявили організатори.

Штаб Навального оголосив вимоги, з якими, на їх думку, повинні виступати москвичі. Це реальна боротьба з хабарництвом і бідністю; повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції; проведення повномасштабної судової реформи; звільнення всіх політв'язнів; свобода ЗМІ і в інтернеті; розпуск Роскомнагляду; дотримання прав росіян на таємницю листування і мирні зібрання, гарантовані Конституцією РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по всій Росії люди вийшли на мітинги. Поліція затримала вже понад 250 осіб у різних містах Росії, серед них є й звичайні перехожі, які потрапили під гарячу руку. На мітингу у Москві ссеред затриманих опинився і Олексій Навальний.