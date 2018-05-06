ЄС та США засудили масові затримання на акціях протесту в Росії

Речник Державного департаменту Хезер Науерт від імені США закликала звільнити затриманих демонстрантів.

В Євросоюзі та Сполучених Штатах Америки різко розкритикували поведінку російських правоохоронців

Про це йдеться у заявах спікера Європейської служби зовнішніх справ та прес-секретаря Держдепу США.

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"Затримання більш ніж тисячі демонстрантів і насильство, яке російські правоохоронці застосовували проти них сьогодні, погрожують основних свобод вираження поглядів, зібрань та об'єднань в Російській Федерації. Затримання журналістів загрожує свободі ЗМІ", - написала прес-секретар європейського відомства Майя Косьянчич.

У США також не затрималися із засудженням дій російської влади. Речник Державного департаменту Хезер Науерт від імені США закликала звільнити затриманих демонстрантів.

"Сполучені Штати засуджують дії Росії з-за затримання сотень мирних демонстрантів і закликають до негайного звільнення. Лідери, які мають легітимну владу, не заарештовують своїх мирних супротивників за протести", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні акції "Він нам не цар" пройшли по всій Росії, затримано більше тисячі чоловік.