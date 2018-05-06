Акції проти Путіна: у Росії журналіста затримали силовики просто під час ефіру (відео)

Журналіст говорив про особливу жорсткість правоохоронних органів під час акції протесту.

Журналіста проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова із застосуванням сили затримали поліцейські у Москві 5 травня під час висвітлення акції проти президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Олексій говорив про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту, порівнюючи з іншими акціями, організованими опозиціонером Олексієм Навальним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні акції "Він нам не цар" пройшли по всій Росії, затримано більше тисячі чоловік.