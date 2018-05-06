Акції проти Путіна: у Росії журналіста затримали силовики просто під час ефіру (відео)
06:33, 06 травня 2018Світ
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Журналіст говорив про особливу жорсткість правоохоронних органів під час акції протесту.
Журналіста проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова із застосуванням сили затримали поліцейські у Москві 5 травня під час висвітлення акції проти президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Олексій говорив про особливу жорсткість правоохоронних органів під час цієї акції протесту, порівнюючи з іншими акціями, організованими опозиціонером Олексієм Навальним.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні акції "Він нам не цар" пройшли по всій Росії, затримано більше тисячі чоловік.
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