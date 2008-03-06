Путін підписав безпрецедентний указ про президента Росії

3 березня президент Росії Володимир Путін підписав безпрецедентний указ N 295 «Про статус новообраного президента Російської Федерації», який не вступив на посаду, повідомляє газета «Коммерсантъ».

Тепер до початку травня 2008 року посада Дмитра Медведєва називається «новообраний президент, але який ще не вступив на посаду».

Адміністрації президента Росії наказано відповідно до цього документа «в цілях врегулювання статусу новообраного президента Російської Федерації», який не вступив на посаду, «забезпечувати діяльність новообраного президента Російської Федерації, який не вступив на посаду». Цей пункт означає, що адміністрація президента працюватиме і на того, хто вступив на посаду, і на президента, хто не вступив на посаду.

Федеральній службі охорони Росії наказано «надавати новообраному президентові Російської Федерації, який не вступив на посаду, державну охорону на період до офіційного оголошення про його обрання президентом Російської Федерації».

Газета.ру