Помер екс-директор і учасник рок-гурту "Машина часу"
21:23, 06 травня 2018Світ
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Помер Володимир Сапунов, у нього було серйозне онкологічне захворювання.
Від керівництва групою «Машина часу» Сапунов відійшов в кінці 2017 року / facebook.com/andrebare
В ніч з 5 на 6 травня помер колишній директор і учасник групи «Машина часу» Володимир Сапунов.
Про це повідомив прес-секретар «Машини часу» і «Воскресіння» Антон Чернін, передає "РБК".
«Він дуже довго хворів, у нього було серйозне онкологічне захворювання. Володимир Борисович вже більше 10 років пересувався в інвалідному візку. Весь цей час він продовжував керувати «Машиною часу» і «Воскресіння», — пояснив Чернін.
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За його словами, від керівництва групою «Машина часу» Сапунов відійшов в кінці 2017 року, але залишився учасником групи. «Після чергового раунду боротьби з хворобою він помер», — сказав прес-секретар.
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