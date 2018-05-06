Полум'я, любов і феєрверки: в Лісабоні пройшли репетиції учасників Євробачення-2018 (фоторепортаж)

Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.

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