Полум'я, любов і феєрверки: в Лісабоні пройшли репетиції учасників Євробачення-2018 (фоторепортаж)
21:45, 06 травня 2018Світ
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Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.
У Лісабоні перед офіційним відкриттям Євробачення-2018 пройшли репетиції учасників конкурсу.
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Як відомо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.
Сьогодні, 6 травня, відбулася офіційна церемонія відкриття Євробачення-2018.
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