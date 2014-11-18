МЗС Росії стверджує, що Австралія "вистрелила собі в ногу"

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС РФ.

"Звернули увагу на висловлювання Посла Австралії в Москві П. Майлера про те, що постачання урану його країною в Росії були припинені у зв'язку з втратою довіри до нас. Фактично П. Майлер звинуватив Росію в імовірному порушенні зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСаміт G20: США, Японія і Австралія об'єдналися в боротьбі з Росією - ReutersЗаяву посла у відомстві Лаврова назвали відірваним від реальності і нагадали, що Росія забезпечена ураном на багато десятиліть вперед.

"Відмовившись від цієї співпраці, Австралія по суті «вистрілила» собі в ногу, довівши, що її не можна розглядати як надійного ділового партнера в такій чутливій і відповідальній сфері, як мирний атом. Що ж стосується нашої країни, то вона забезпечена ураном на багато десятиліть вперед. Розвиток вітчизняної атомної енергетики жодним чином не залежить від тих, хто сьогодні приймає в Канберрі недалекоглядні політичні рішення", - підсумували в МЗС РФ.

За даними російських дипломатів, угоди РФ з Австралією щодо мирного використання атомної енергії було укладено у 2007 та 2011 роках. Перша і остання партія австралійського урану надійшла в Росію в жовтні 2013 року. Після збагачення уран експортували в Великобританію.