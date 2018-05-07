Путін вніс на розгляд Держдуми кандидатуру Медведєва на пост прем'єра РФ

Цю кандидатуру російські парламентарії розглянуть на засіданні 8 травня.

Президент Росії Володимир Путін запропонував Держдумі розглянути кандидатуру Дмитра Медведєва на пост прем'єр-міністра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Відповідно до пункту «а» статті 83 та статті 111 Конституції Російської Федерації президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для одержання згоди Державної думи на призначення його головою уряду Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Водночас, у прес-службі Держдуми повідомили УНІАН, що кандидатуру Медведєва на пост голови уряду розглянуть на пленарному засіданні 8 травня.

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«Після того як президент РФ Володимир Путін вніс пропозицію щодо кандидатури Дмитра Медведєва на пост голови уряду Російської Федерації, у Державній думі відбулася зустріч голови ДД В'ячеслава Володіна з керівниками всіх парламентських фракцій. Учасники зустрічі обговорили процедуру розгляду питання надання згоди президенту Росії на призначення голови уряду в рамках найближчого пленарного засідання палати - 8 травня», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні Путін вчетверте вступив на пост президента РФ, після чого уряд Росії на чолі з Медведєвим пішов у відставку.