Словенія визнала незалежність Косово

Головуюча в ЄС Словенія офіційно визнала незалежність краю Косово.

Як повідомляє Lenta.ru, за визнання незалежності краю 5 березня проголосували 57 із 90 членів словенського парламенту, проти було подано лише чотири голоси.

Уряд Словенії висловив готовність визнати незалежність Косово вже через п`ять днів після того, як 17 лютого Косово в односторонньому порядку оголосило незалежність. Проте парламентська опозиція звернулася до уряду з проханням відкласти рішення про визнання незалежності Косово, побоюючись, що відносини з Белградом, одним з головних економічних партнерів Словенії на Балканах, можуть погіршитися.

Таким чином, новопроголошену незалежну державу Косово вже визнали більш як 20 країн, зокрема США, Німеччина, Велика Британія і Франція. Разом з тим деякі країни, наприклад, Росія і Іспанія, виступають різко проти незалежності Косово, вважаючи, що цей прецедент може стати прикладом для інших регіонів, які прагнуть до відокремлення, у всьому світі.

Словенія, як і Сербія, була частиною колишньої республіки Югославія, в червні 1991 року вона стала незалежною державою.