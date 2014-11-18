Путін вважає, що країни Заходу "самі підставилися", запровадивши санкції проти РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі Об'єднаного народного фронту.

«Ми ж з вами дорослі люди, ми розуміємо, що відбувається - ми по суті скористалися некоректною поведінкою наших партнерів по тим країнам, які вдало освоїли російський ринок сільгосппродукції. Я вважаю, що (вони) підставилися, ввівши проти нас санкції», - сказав Володимир Путін.

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«Стало ясно, що наше сільське господарство в змозі саме впоратися практично з усіма завданнями, які стоять перед країною в цій сфері. Якщо б ми, я б не відчував, що сільське господарство Росії здатне вирішувати ці завдання, ми ніколи б відповідних санкцій не вводили - собі дорожче, навіщо ж створювати проблему», - сказав він.

Путін заявив, що РФ скористалася поведінкою партнерів і надала російському виробникові можливості по роботі на власному ринку.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Володимир Путін заявив, що не буде просити у G20 скасувати санкції проти Росії, так як це марно, хоча вони завдають "певний збиток".