Санкції повинні утримати Росію від подальшої агресії проти України - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Польської держави заявив сьогодні у Варшаві після переговорів із президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим.

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"Хочу подякувати за підтримку політики міцних санкцій, котрі, на моє переконання, повинні бути санкціями, що утримають Росію від подальших агресивних дій", - сказав Коморовський, зазначивши, що болгарський президент "повністю розподіляє" такий погляд.

Коморовський зазначив, що Болгарія є однією з країн, котра через Чорне море межує з Україною, і ситуація в цій країні не може не впливати на питання безпеки.

Президент Болгарії заявив, що болгарська та польська влада займають чітку та принципову позицію в справі конфлікту Росії з Україною, котра полягає на непорушності територіальної цілісності Української держави.

"Крим - це Україна, а Україна - це Європа", - сказав він.

Болгарський президент також висловив думку, що запроваджені проти Росії санкції вже засвідчили свою ефективність та закликав європейських політиків зберегти єдину позицію в цій справі.

"Коли порушуються основи міжнародного законодавства у Європі. Коли сила стає вище за законодавство. Коли є, наприклад, агресія Росії, ми повинні зберігати одностайну позицію", - наголосив Плевнелієв.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада глава польського МЗС Гжегож Схетина заявив про щораз більші протиріччя серед європейських політиків на тему санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України, котрі проявилися під час вчорашнього засідання глав МЗС держав-членів ЄС.

Міністри погодились лише розширити персональні візові та фінансові санкції на нових лідерів самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік», але не включили до нього нових представників російської влади.

Раніше у цьому місяці українська влада закликала ЄС загострити введені у вересні економічні санкції проти Росії за проведення так званих «виборів» в окупованих бойовиками регіонах Донбасу та за подальше постачанням їм зброї, а також підсилення їхніх рядів російськими військовими.