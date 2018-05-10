У Польщі на трасі перекинулася цистерна з рідким шоколадом (відео)

Водій вантажівки врізався у відбійник між смугами, після чого цистерна перекинулася.

У Польщі на трасі між Варшавою і Познанню у середу, 9 травня, перекинулася цистерна з рідким шоколадом.

Про це повідомляє канал TVN24.

В результаті інциденту на дорогу вилилося близько 24 тонн рідкого шоколаду.

Читайте такожУ Франції невідомі вилили з цистерн 200 тисяч літрів вина

Водій вантажівки врізався у відбійник між смугами, після чого цистерна перекинулася. Його зі зламаною рукою госпіталізували, а для усунення наслідків аварії прибули співробітники екстрених служб.

Оскільки рідкий шоколад швидко застигає, очистити від нього дорогу дуже важко, тому службам, які ліквідовували наслідки аварії, довелося навіть проконсультуватися з кондитерами.

"Ми зв'язалися з виробником шоколаду і з'ясували, що його потрібно змивати теплою водою під тиском, але це вимагає часу. Застиглий шоколад гірше снігу", - розповів представник пожежної служби міста Слупца Богдан Ковальський.

Відео: Twoja Słupca

Він додав, що водії до приїзду рятувальників продовжували рух по трасі і в результаті "розвезли" шоколад на кілька кілометрів, що ще більше ускладнило його прибирання.