"В інтересах країни": віце-президент США закликав "згорнути" розслідування про втручання Росії у вибори
Віце-президент США Майк Пенс вважає, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, повинен «згорнути його».
Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.
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«Я вважаю, що пройшло вже близько року з моменту початку цього розслідування. Наша адміністрація надала понад мільйон документів, ми повністю співпрацювали зі слідством. І в інтересах країни, я думаю, прийшов час його згорнути», - сказав Пенс.
Президент Трамп неодноразово називав розслідування «полюванням на відьом», і його юристи зараз ведуть переговори про можливе інтерв'ю зі слідчими Мюллера.
Пенс очолював перехідну команду Трампа після виборів, що є критичним періодом, який, як повідомляється, представляє великий інтерес для Мюллера.
«І я з великою повагою закликаю спеціального адвоката і його команду завершити свою роботу", - додав Пенс.