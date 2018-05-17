Кримський міст запаморочив голову: росіяни вирішили допомогти Британії у будівництві мосту через Ла-Манш

Раніше Британія засудила відкриття моста через Керченську протоку з території Росії до окупованого Криму.

Росія готова допомогти Великобританії у будівництві мосту через Ла-Манш і "поділитися досвідом" зведення Кримського мосту.

Про це повідомив офіційний представник посольства РФ в Сполученому Королівстві, передають "Известия".

«Готові поділитися досвідом будівництва таких складних об'єктів з Лондоном, наприклад, через Ла-Манш, якщо буде виявлений інтерес», — йдеться в заяві.

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Раніше повідомлялося, що Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії виступило із засудженням відкриття моста через Керченську протоку з території Росії в окупований Крим.

Церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в аннексированный Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.