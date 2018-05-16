Британія відреагувала на відкриття Росією Керченського мосту

Сполучене Королівство продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами з метою збереження важелів тиску на Росію.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії виступило із засудженням відкриття мосту через Керченську протоку з території Росії до окупованого Криму.

Про це йдеться в заяві міністра у справах Європи та Америки сера Алана Данкана, розміщеній на сайті британського уряду.

"Крим – це частина України, і його анексія Росією є порушенням міжнародного права", - заявив Данкан.

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"Відкриття цього мосту являє собою ще одне порушення суверенітету України та є ще одним прикладом зухвалої поведінки Росії. Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоби чинити спротив анексії, включаючи збереження жорсткого пакету санкцій", - наголосив він.

Також Данкан заявив, що Сполучене Королівство залишається глибоко стурбованим ситуацією з правами людини в окупованому Криму.

Зокрема, британський міністр відзначив, що на півострові спостерігається систематичне переслідування груп меншин та тих осіб, які виступають проти анексії Росією Криму.

"Ми знову закликаємо Росію звільнити усіх українських політичних бранців, які утримуються в Криму та в Росії, і дозволити необмежений доступ на півострів для міжнародних організацій зі спостереження за правами людини", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.