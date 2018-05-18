У екс-прем'єра Малайзії під час обшуків знайшли більше 70 сумок з валютою і коштовностями

У виданні не назвали загальну вартість виявлених коштовностей.

Правоохоронні органи Малайзії після обшуків декількох місць, які пов'язані з колишнім прем'єр-міністром країни Наджібом Разаком, виявили 72 сумки з ювелірними виробами і валютою, пише газета The Star.

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За даними видання, обшуки пройшли в кількох резиденціях екс-прем'єра, а також в колишньому офісі. Вони стосуються розслідування зловживань у державному фонді 1MDB (Перший Малайзійський фонд інвестицій та розвитку).

«Ми знайшли 284 коробки з дизайнерськими сумками. Після перевірки виявилося, що у 72 сумках знаходиться різна валюта, включаючи малайзійські рінггітів і долари США, годинник і коштовності», — сказав Датук Сері Амар Сінгх, глава поліцейського департаменту з розслідування економічних злочинів.

У виданні не назвали загальну вартість виявлених коштовностей. Також наголошується, що виявлені сумки належать преміальним брендам Louis Vuitton і Birkin.

Нинішній прем'єр-міністр Махатхір Мохамад закликав народ країни дарувати чиновникам тільки квіти і їжу.