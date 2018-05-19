Весільне вбрання Меган Маркл в деталях: 5-метрова фата і тіара з діамантів (відео)

На голові нареченої виблискувала діамантова тіара королеви Марії, створена в 1932 році.

Тільки що Меган Маркл офіційно стала дружиною принца Гаррі і повноцінним членом королівської родини.

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Меган з'явилася на церемонії одруження в досить простій, але водночас прекрасній весільній сукні з довжелезним шлейфом, передає ТСН.

Як виявилося, вбрання новоспеченої дружини було розроблене відомим британським дизайнером Клер Келлер, художнім керівником в історичному французькому будинку моди Givenchy. Фата була зроблена з найтоншого шовку з ручною вишивкою. А на голові нареченої виблискувала діамантова тіара королеви Марії, створена в 1932 році, яку надала Меган королева Єлизавета II.

Меган приїхала на церемонію в супроводі двох хлопчиків, які тримали її фату, довжиною в п'ять метрів поки вона піднімалася сходами каплиці Святого Георгія.