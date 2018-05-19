Стало відомо, хто пошив весільну сукню для Меган Маркл (фото)

14:33, 19 травня 2018
Світ
3109 0
Меган Маркл / REUTERS

Як повідомив Кенсінгтонський палац, дизайнер сукні Меган - Клер Уейт Келлер, в минулому році вона стала першою жінкою - главою модного будинку Givenchy. Діамантова тіара Меган, позичена королевою, виготовлена в 1932 році.

Принц Гаррі і Меган Маркл / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, вийшовши з церкви, молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви. Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.

Меган Маркл / REUTERS

Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.

Дивитися трансляцію весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #Меган Маркл#весілля принца Гаррі