Стало відомо, хто пошив весільну сукню для Меган Маркл (фото)
14:33, 19 травня 2018Світ
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На церемонію одруження Меган Маркл прийшла у сукні від Givenchy.
Меган Маркл / REUTERS
В каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку проходить церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл.
Як повідомив Кенсінгтонський палац, дизайнер сукні Меган - Клер Уейт Келлер, в минулому році вона стала першою жінкою - главою модного будинку Givenchy. Діамантова тіара Меган, позичена королевою, виготовлена в 1932 році.
Принц Гаррі і Меган Маркл / REUTERS
Як повідомляв УНІАН, вийшовши з церкви, молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви. Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.
Меган Маркл / REUTERS
Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.
Дивитися трансляцію весілля принца Гаррі і Меган Маркл.
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл