Стало відомо, хто пошив весільну сукню для Меган Маркл (фото)

На церемонію одруження Меган Маркл прийшла у сукні від Givenchy.

В каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку проходить церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл.

Як повідомив Кенсінгтонський палац, дизайнер сукні Меган - Клер Уейт Келлер, в минулому році вона стала першою жінкою - главою модного будинку Givenchy. Діамантова тіара Меган, позичена королевою, виготовлена в 1932 році.

Як повідомляв УНІАН, вийшовши з церкви, молодята проїдуть через Віндзор, де і знаходиться Віндзорський замок - одна з офіційних резиденцій королеви. Процесія закінчиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.

Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.