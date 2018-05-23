МЗС РФ обурене висилкою з Польщі росіян, які підігрівали антиукраїнські настрої

Захарова назвала такі дії Польщі «боротьбою з тими, хто виступає за розвиток співпраці з Росією».

МЗС Росії обурене висилкою з Польщі громадян РФ, які підігрівали в цій країні антиукраїнські настрої.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Тільки за останні кілька днів польські спецслужби затримали, потім вислали з країни громадянку Росії, іншу нашу співвітчизницю поміщено до ізолятору для іноземців у місті Пшемисль, вирішується питання про її депортацію», - сказала Захарова.

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За її словами, ще трьом росіянам заборонено в'їзд на польську територію.

«Приводом для цих абсолютно кричущих випадків стали абсолютно голослівні звинувачення про причетність даних осіб до якихось гібридних дій, що становлять загрозу для безпеки Польської держави. Стверджується, ніби всі вони причетні до горезвісної інформаційної війні проти Польщі, зокрема, вони нібито розпалювали антиукраїнські настрої у місцевому суспільстві, дискредитували історичну політику Варшави», - зазначила Захарова.

За словами Захарової, польська влада заявила, що не обмежиться «висилкою неугодних росіян і припиненням протиправної діяльності, і вся ця кампанія буде продовжена стосовно вже польських громадян».

Захарова висловила обурення тим, що поляків влада «закликає проявляти пильність і насторожено сприймати ініціативи, за якими можуть ховатися підривні дестабілізуючі дії Москви та її агентів».

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За її словами, ці росіяни не згодні з курсом офіційної Варшави на «спотворення історії визволення країни Червоною армією». Захарова заявила, що Польща не надала «фактів» для таких дій з боку її спецслужб, і «такі дії є боротьбою з тими, хто виступає за розвиток співпраці з Росією».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Прикордонна служба Польщі, затримала громадянку Кіпру та Росії, якій було заборонено в'їзд до Польщі через співпрацю з проросійськими польськими організаціями та дію в інтересах російських спецслужб.

Вона отримала заборону на в'їзд, коли була затримана разом з іншими 4 громадянками РФ, одну з яких (Катерину Ц.) було одразу депортовано. Як повідомляє видання, остання приїхала до Польщі під приводом навчання в одному з місцевих університетів. Вона займалася діяльністю, яка, зокрема, антогонізувала українсько-польські стосунки. За інформацією видання вона мала безпосередні контакти з Кремлем.