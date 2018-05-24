У Швеції секс без однозначної згоди партнера прирівняли до зґвалтування

Влада Швеції стверджує, що всесвітня кампанія проти сексуального насильства довела необхідність прийняття відповідних поправок.

Швеція прийняла закон, який зобов'язує отримати однозначну згоду партнера на секс, в іншому випадку сексуальний контакт буде вважатися зґвалтуванням.

Як передає Європейська правда, під час голосування у середу шведські депутати схвалили відповідні зміни в законодавство 257 голосами.

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До цього часу чинне шведське законодавство визначало зґвалтування як примус до сексу шляхом насильства, погроз або зловживання вразливим становищем жертви. Закон вступає в силу 1 липня.

У грудні минулого року під час подання змін до закону прем'єр-міністр Стефан Левен говорив, "якщо секс не є добровільним, то він є незаконним".

У шведському уряді наполягають, що недавні кампанії #metoo і кампанія проти сексуального насильства довели необхідність прийняття відповідних поправок.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно слідом за Голлівудом секс-скандал вибухнув у компанії McDonald's.