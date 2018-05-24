Королівське весілля виявилося цікавішим за порно: трафік Pornhub упав в день одруження Гаррі і Меган

Найбільший інтерес в усьому світі до королівської родини проявили у Франції, де трафік упав відразу на 23%.

Під час трансляції церемонії одруження принца Гаррі і Меган Маркл світовий трафік найбільшого порносайту PornHub впав на 10%.

Про це повідомляється в офіційному блозі порталу.

До початку святкового заходу (полудень 19 травня) кількість запитів з Великобританії зменшилася на 21%. До середнім для суботнього показника чисел трафік повернувся лише до 23:00 того ж дня.

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У дослідженні уточнюється, що на території Англії від дорослого контенту відволіклися 19% користувачів, а в Північній Ірландії - 14%.

Найбільший інтерес в усьому світі до королівської родини проявили сусіди: у Франції трафік упав відразу на 23%.

Також за весільною церемонією пильно стежили в Чилі (мінус 20% звичної аудиторії), Італії (19%), а також у Новій Зеландії, Нідерландах і Туреччини (по 18%).

Нагадаємо, раніше найбільший порносайт світу PornHub проаналізував трафік з Гавайських островів вранці 13 січня, коли місцеві жителі отримали на телефони неправдиві повідомлення про ракетний удар. Тоді трафік сайту з Гаваїв різко впав під час ракетної загрози, але потім перевищив норму.