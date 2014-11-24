Влада Ізраїлю позбавляє арабську мову статусу другої офіційної

Законопроект про національну державу єврейського народу був прийнятий урядом 14 голосами "за", проти проголосували шестеро. Після схвалення парламентом його положення планується закріпити конституційно, повідомляє Deutsche Welle.

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Противники законопроекту вказують, що він обмежує права арабського населення, оскільки документ передбачає позбавити арабську мову статусу другої офіційної. Крім того, демократичний характер Ізраїлю може піддатися сумнівам.