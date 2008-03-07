Тимошенко наголошує, що НАТО поки що не визначилося

00:03, 07 березня 2008
Світ
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Прем`єр обговорювала це питання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на тому, що НАТО поки не визначилося, чи погоджуватися на приєднання України до Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила журналістам у Брюсселі.

«Думаю, що буде ще багато дискусій», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що обговорювала це питання з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ та держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

Прем’єр зауважила, що Україна очікує на рішення НАТО на квітневому саміті в Бухаресті. Однак на сьогодні відповідь НАТО залишається невідомою.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн – членів НАТО на засіданні Північноатлантичної ради обговорили заявки України та Грузії про приєднання до ПДЧ, однак не схвалили ніякого рішення, оскільки це не передбачалося форматом зустрічі.

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