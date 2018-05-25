США перекидають у Східну Європу тисячі танків

Передислокація техніки здійснюється в рамках операції "Атлантична рішучість".

Через східні регіони Німеччини в напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони американських бойових машин, у тому числі танків.

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Про це повідомив начальник штабу американського військового контингенту в Європі бригадний генерал Кай Роршнайдер у четвер, 24 травня, в Лейпцигу, передає DW.com.

Близько 2000 машин направляються на навчання НАТО в країни Балтії. Одночасно в Польщу перекидаються ще 1400 транспортних засобів, які нещодавно прибули в бельгійський Антверпен.

Передислокація техніки здійснюється в рамках вже операції "Атлантична рішучість" ("Atlantic Resolve"), з допомогою якої армія США бажає посилити союзників по НАТО у Східній Європі.