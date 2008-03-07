Румунія починає будувати два атомні реактори

Румунська держкомпанія "Нуклеарелектрика" в місті Чернавода підписала угоду з іноземними інвесторами про будівництво 3-го і 4-го реактора на цій АЕС загальною вартістю 2,3 мільярда євро, повідомила представник "Нуклеарелектріка". Як передає агентство Бета, угода про інвестування передбачає створення спільного підприємства "Нуклеарелектрики" та шістьох іноземних інвесторів, яке займатиметься будівництвом і пуском в експлуатацію двох реакторів.

Будівництво, як очікується, почнеться в 2009 році. Завершити роботи планується в 2014 або 2015-му.

У будівництві двох ректорів АЕС "Нуклеарелектрика" візьмуть участь компанії "Енел" (Італія), "Електрабел" (Бельгія), "Ібердрола" (Іспанія), "ЦЕЗ" (Чехія), "Арцелорміттал" (Румунія) і "РВЕ" (Німеччина).