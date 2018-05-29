ВМС США взяли на озброєння новий корабель

USS Manchester є дванадцятим прибережним бойовим кораблем, що увійшов до флоту США.

USS Manchester (позначення LCS-14) - це модульне, реконфігуровуюче судно, призначене для задоволення потреб флоту при проведенні наземних бойових дій, протичовнових і протимінних операцій в прибережних регіонах.

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Використовуючи конструкцію відкритої архітектури, модульну зброю, сенсорні системи і різні пілотовані і безпілотні літальні апарати, необхідні для отримання, підтримки прибережної морської переваги, LCS надає збройним силам США доступ до критично важливих районів на кількох театрах бойових дій, передає Голос Америки.

Кораблі класу LCS мають два дизайни – «Свобода» і «Незалежність». Їх розробкою та будівництвом займаються дві команди: Lockheed Martin (непарні номери кораблів) і Austal USA (для кораблів типу LCS-6 і парних номерів суден).

На сьогоднішній день побудовано 29 кораблів LCS: 13 вже знаходяться в строю, ще 13 знаходяться на різних етапах будівництва та випробувань, а три на початковому етапі створення.