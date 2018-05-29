У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських та захопив у заручники жінку

13:15, 29 травня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на бельгійського громадського мовника RTBF.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон (Jan Jambon) повідомив у Twitter, що бельгійський антитерористичний центр моніторив ситуацію. Наразі невідомо, що стало причиною інциденту, в якому стрілок також захопив у заручники жінку.  

За повідомленнями ЗМІ, в результаті стрілянини, окрім двох вбитих, було поранено ще двох поліцейських.

Нагадаємо, 22 березня 2016 року у столиці Бельгії Брюсселі стались масштабні теракти. В аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше в Брюсселі стався вибух біля станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу. В результаті терористичної атаки загинули 38 осіб, ще понад 340 дістали поранення.

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Теги: #стрілянина#Бельгія