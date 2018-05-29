Грузія вирішила розірвати дипвідносини із Сирією

Рішення Грузії мотивоване фактом визнання Південної Осетії режимом Асада.

Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа на спеціальному брифінгу, присвяченому визнанню Сирією незалежності окупованих Росією територій Грузії, повідомляє "Грузия Online".

За словами Дондуа, 29 травня 2018 року, в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).

"Даною дією режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і триваючу протягом років етнічну чистку", - заявив Дондуа.

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У зв’язку з цим грузинська сторона приступила до процедур розриву дипломатичних відносин з Сирією, наголосив він.

Як відомо, до сьогодні незалежність двох самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа та Науру.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після того, як вона здійснила військову агресію проти грузинської держави в серпні 2008 року.