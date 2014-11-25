З британських університетів будуть виключати радикальних студентів

Відповідний пункт прописаний у новому законодавстві, яке буде внесено на розгляд парламенту 26 листопада, пише The Guardian з посиланням на міністра внутрішніх справ Великобританії Терезу Мей, передає "ЄвроПравда".

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"У тих випадках, коли організації не будуть самі виконувати вимоги керівництва, міністерство буде мати можливість віддавати їм накази, які будуть приводитися в дію судом", - уточнила Тереза Мей.

Новий закон, як зазначає видання, також дозволить співробітникам британських прикордонслужб на строк до 30 днів вилучати паспорти у підданих Великобританії і громадян інших держав при наявності підозри про намір займатися терористичною діяльністю на території третіх країн, зокрема Сирії та Іраку.

Лондон також буде мати право відмовляти авіакомпаніям у виконанні рейсів у Великобританію, якщо авіаперевізники відмовляться надавати спецслужбам запитувану інформацію про пасажирів.

Підозрюваним у здійсненні терористичної діяльності за межами Британії також буде заборонений в'їзд на її територію.

Коментуючи новий законопроект, Тереза Мей зазначила, що загроза терористичних актів у країні є найвищою з часів терактів 11 вересня. Крім того, за її словами, з липня 2005 року британські спецслужби запобігли близько 40 терактів.

Нагадаємо, раніше прем'єр Девід Кемерон виступив з ініціативою заборони британським джихадистам, які воюють на боці Ісламської держави, повертатися на батьківщину мінімум на 2 роки.