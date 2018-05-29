Стрілянина в Бельгії: злочинець застрелив двох поліцейських та захопив заручницю (відео)
20:51, 29 травня 2018Світ
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Загинули двоє правоохоронців і пасажир авто, що проїздило повз. Ще двоє полісменів травмовано.
У бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції
У бельгійському місті Льєж озброєний чоловік застрелив трьох людей, двоє з яких були офіцерами поліції.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Загинули двоє правоохоронців і пасажир авто, що проїздило повз. Ще двоє полісменів травмовано. Втікаючи, нападник захопив заручницю. Поліція його застрелила, жінка фізично не постраждала.
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