Стрілянина в Бельгії: злочинець застрелив двох поліцейських та захопив заручницю (відео)

20:51, 29 травня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Загинули двоє правоохоронців і пасажир авто, що проїздило повз. Ще двоє полісменів травмовано. Втікаючи, нападник захопив заручницю. Поліція його застрелила, жінка фізично не постраждала. 

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Теги: #стрілянина#Бельгія